المفاوضات مع قعدان تصل لطريق مسدود

غزة/ وائل الحلبي:

شهدت الساعات الأخير تطور جديد في المفاوضات بين شباب رفح واللاعب سامي قعدان، في ظل مساعي الأزرق للتعاقد مع مدافع خدمات رفح السابق والعائد من مصر.

وسعى شباب رفح لاقناع قعدان بضمه لمدة ثلاثة سنوات، على أن يحصل على مبلغ 8000 دولار في الموسم الواحد، لكن اللاعب رفض العرض بداعي رغبته في أن يكون العقد لموسم واحد على أن يتم تجديده حال رغب الطرفين، وبشرط الرحيل عن الفريق حال تلقيه عرض مناسب للاحتراف في أحد الأندية العربية أو الضفة الغربية.

وعلى الرغم من الأنباء التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، عن توصل شباب رفح لاتفاق مبدئي لضم قعدان إلا أن كل هذه الأنباء لم تكن صحيحة في ظل أن جلسة الطرفين الأولى انتهت دون اتفاق.

وتجددت المفاوضات في الساعات الماضية لكن إصرار كل طرف على شروطه، تسبب في فشل الصفقة خاصة وأن اللاعب لديه الرغبة في العودة لناديه خدمات رفح حال توصل معه لاتفاق.

ويبقى خدمات رفح صاحب الحظ الأوفر في ضم قعدان، خاصة وأن الطرفين ينتظران أن تجمعهما جلسة جديدة بحضور عدد من الكوادر.

المصدر / فلسطين أون لاين