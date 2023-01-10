خطوة مفاجئة.. أول رد من خدمات المغازي على عقوبات اتحاد السلة

غزة/ وائل الحلبي:

لم يقف خدمات المغازي متفرجا أمام العقوبات الصادرة بحقه من الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة، واتخذ عدة خطوات للرد على العقوبات واستعادة حقه حسب ما يراه النادي.

المغازي توجه صباح اليوم للطعن على القرارات الصادرة من اتحاد السلة لدى لجنة الانضباط، حيث ينتظر النادي رد اللجنة قبل اتخاذ الخطوة التالية سواء بالتوجه للجنة الاستئناف ومن ثم المحكمة الرياضية للطعن على القرار، أو القبول برد لجنة الانضباط سواء كان إيجابيا أو سلبيا.

وقرر اتحاد السلة تهبيط فريق خدمات المغازي للدرجة الأدنى، وتحرير جميع لاعبيه والسماح لهم بالانتقال لأي فريق أخر، بسبب قرار النادي بمقاطعة كافة البطولات التي يشرف عليها وينظمها اتحاد كرة السلة.

واستند اتحاد السلة في قراره للبند رقم 19 من التعميم السنوي لموسم 2022/2023، والذي ينص على التالي :" الفريق الذي يكرر عملية الانسحاب أكثر من مباراة في أي مسابقة ضمن الموسم يشطب من المسابقة وتشطب جميع نتائج مبارياته، ويغرم بمبلغ 1000 دينار ويهبط للدرجة الأدنى أو يمنع من المشاركة في نفس المسابقة للموسم القادم ان كان لا يسري عليه الهبوط.

وفي نفس السياق وجه مجلس إدارة النادي الدعوة لمخاتير وأعيان مخيم المغازي وممثلي الفصائل الوطنية فيه، من أجل المشاركة في المسيرة التي يعتزم الخروج بها يوم الخميس القادم والتي ستكون داخل المخيم، للتعبير عن رفضهم للقرارات الصادرة عن اتحاد السلة.

ومن المقرر أن يتم تنظيم مسيرة جماهيرية أخرى صباح الأحد القادم، والاعتصام أمام مقر اللجنة الأولمبية ومطالبتها بالتدخل لحل الأزمة العالقة بين الاتحاد والمغازي منذ انتهاء الموسم الماضي.

يشار إلى أن المغازي قرر مقاطعة بطولات اتحاد كرة السلة، بعدما اعتمد الاتحاد خدمات البريج بطلا لبطولة الدوري في الموسم الماضي، دون النظر لقرار المحكمة الرياضية بارتكاب الاتحاد مخالفات بفتح باب القيد والتسجيل 3 فترات بدلا من اثنتين، والذي يترتب عليه شطب كافة النتائج التي شهدت مشاركة لاعبين تم تسجيلهم في فترة القيد الثالثة.

المصدر / فلسطين أون لاين