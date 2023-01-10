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بينها عملية إطلاق نار.. 16 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس بـالـ24 ساعة الأخيرة

10 يناير 2023 . الساعة 19:17 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

شهدت عمليات المقاومة في الضفة الغربية تواصلًا خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، وسجلت 16 عملًا مقاومًا بينها عملية إطلاق نار وتفجير 3 عبوات ناسفة وتحطيم مركبتين للمستوطنين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في 8 مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها عمليات إلقاء حجارة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، تخللها إلقاء حجارة، إلى جانب تفجير عبوات ناسفة قرب حاجز قلنديا.

كما اندلعت مواجهات أخرى في بلدة سلواد برام الله، إلى جانب التصدي لاعتداءات المستوطنين في بلدة عزون بقلقيلية وتحطيم مركبات للمستوطنين.

وشهدت المنطقة القريبة من حاجز الـ17 بنابلس تفجير عبوات ناسفة، إضافة إلى عملية إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال في رفيديا.

وتصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين قرب مستوطنة شافي شمرون، إلى جانب تحطيم عدد من مركبات المستوطنين.

واندلعت مواجهات أخرى مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بجنين وتحديدًا في منطقة جلقموس، إضافة إلى مواجهات أخرى في بلدة تقوع ببيت لحم.

وامتدت عمليات تفجير العبوات الناسفة إلى بلدة بيت أمر بالخليل، والتي شهدت مواجهات مع قوات الاحتلال وتخللها إلقاء حجارة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية #المقاومة الفلسطينية

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