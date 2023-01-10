أول تعقيب من والد مصعب اشتية حول اعتداء أمن السلطة على "مسيرة نابلس"

وطالب عاكف اشتية والد المطارد والمعتقل السياسي مصعب اشتية، بالإفراج الفوري عن ابنه المعتقل منذ 4 أشهر دون سبب.

وعبر اشتية عن أسفه من اعتداء أجهزة السلطة، على مسيرة نابلس المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وأوضح أن العائلة لم تدخر جهداً بمخاطبة كل الجهات الرسمية التي لها علاقة في موضوع مصعب، دون استجابة أحد.

وأكد على مصداقية الرسالة التي صدرت في برنامج ما خفي أعظم من ابنه خلال اعتقاله في سجن أريحا.

واعتدت أجهزة أمن السلطة مساء اليوم الثلاثاء، على مسيرة سلمية انطلقت على دوار الشهداء في مدينة نابلس، مطالبة بالإفراج عن المعتقلين المقاومين والمطاردين للاحتلال مصعب اشتيه وعميد طبيلة وموسى عطالله.

وانتشرت عناصر أجهزة السلطة بشكل مكثف في كافة الطرق الرئيسية في نابلس، واحتجزت حافلة لذوي الشهداء قرب محافظة نابلس كانت عائدة من رام الله.

وهاجمت أجهزة السلطة المشاركين في المسيرة بالرصاص وقنابل الغاز والصوت، كما استخدمت آليات مصفحة لقمع المتظاهرين وسط نابلس.

وأفاد شهود عيان أن أجهزة السلطة اقتحمت المسيرة واعتدت على المشاركين فيها، وأطلقت الغاز بشكل عشوائي تجاه المواطنين.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات لعرين الأسود، وللمطارد مصعب اشتية ومطالبة بوقف التنسيق الأمني والاعتقال السياسي.

المصدر / فلسطين أون لاين