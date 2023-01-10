فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المفاوضات مع قعدان تصل لطريق مسدود

خطوة مفاجئة.. أول رد من خدمات المغازي على عقوبات اتحاد السلة

"الجهاد الإسلامي": قمع السلطة "مسيرة نابلس" يتنافى مع دعوات وحدة الصف في مواجهة الاحتلال

أول تصريح صحفي من حركة حماس حول قمع السلطة "مسيرة نابلس"

الاحتلال يعيد اعتقال الأسير نبيل مسالمة لحظة الإفراج عنه

بينها عملية إطلاق نار.. 16 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس بـالـ24 ساعة الأخيرة

أهالي المعتقلين السياسيين: سنواصل مسيرتنا حتى الإفراج عن أبنائنا من سجون السلطة

أغلى لاعب في الأردن مرشح للعب في الدوري الفرنسي

أول تعقيب من والد مصعب اشتية حول اعتداء أمن السلطة على "مسيرة نابلس"

قرار صادم لدييغو سيموني مدرب أتلتيكو مدريد

أول تعقيب من والد مصعب اشتية حول اعتداء أمن السلطة على "مسيرة نابلس"

10 يناير 2023 . الساعة 18:45 بتوقيت القدس
...
المعتقل السياسي المقاوم مصعب اشتية

وطالب عاكف اشتية والد المطارد والمعتقل السياسي مصعب اشتية، بالإفراج الفوري عن ابنه المعتقل منذ 4 أشهر دون سبب.

وعبر اشتية عن أسفه من اعتداء أجهزة السلطة، على مسيرة نابلس المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وأوضح أن العائلة لم تدخر جهداً بمخاطبة كل الجهات الرسمية التي لها علاقة في موضوع مصعب، دون استجابة أحد. 

وأكد على مصداقية الرسالة التي صدرت في برنامج ما خفي أعظم من ابنه خلال اعتقاله في سجن أريحا. 

واعتدت أجهزة أمن السلطة مساء اليوم الثلاثاء، على مسيرة سلمية انطلقت على دوار الشهداء في مدينة نابلس، مطالبة بالإفراج عن المعتقلين المقاومين والمطاردين للاحتلال مصعب اشتيه وعميد طبيلة وموسى عطالله.

وانتشرت عناصر أجهزة السلطة بشكل مكثف في كافة الطرق الرئيسية في نابلس، واحتجزت حافلة لذوي الشهداء قرب محافظة نابلس كانت عائدة من رام الله.

 وهاجمت أجهزة السلطة المشاركين في المسيرة بالرصاص وقنابل الغاز والصوت، كما استخدمت آليات مصفحة لقمع المتظاهرين وسط نابلس.

وأفاد شهود عيان أن أجهزة السلطة اقتحمت المسيرة واعتدت على المشاركين فيها، وأطلقت الغاز بشكل عشوائي تجاه المواطنين.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات لعرين الأسود، وللمطارد مصعب اشتية ومطالبة بوقف التنسيق الأمني والاعتقال السياسي.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#أمن السلطة #نابلس #مصعب اشتية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة