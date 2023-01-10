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قرار صادم لدييغو سيموني مدرب أتلتيكو مدريد

قرار صادم لدييغو سيموني مدرب أتلتيكو مدريد

10 يناير 2023 . الساعة 18:32 بتوقيت القدس
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قرار صادم لدييغو سيموني مدرب أتلتيكو مدريد

كشف برنامج "الشيرينغيتو" الإسباني الشهير عن آخر تطورات مستقبل المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووفقًا للمعلومات الواردة من البرنامج، فإنّ سيميوني أخبر جيل مارين، المدير الرياضي لنادي أتلتيكو مدريد، بأنه سيغادر الفريق نهاية الموسم الحالي.

وكان المدرب الأرجنتيني تولى تدريب أتلتيكو مدريد منذ عام 2011، وينتهي عقده الحالي مع الروخي بلانكوس في صيف 2024.

وقاد سيميوني أتلتيكو مدريد في 603 مباريات بمختلف المسابقات، وحقق الفوز في 353 مباراة، وتعادل في 140 وخسر 110 مباريات.

وتُوِّج صاحب الـ52 عامًا مع الروخي بلانكوس بثمانية ألقاب؛ بواقع لقبين في كلٍّ من الدوري الإسباني والدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبية، ولقب واحد في كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسبانية، ووصل إلى الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في مناسبتين (2014، 2016).

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني بالموسم الحالي، برصيد 27 نقطة، مبتعدًا بفارق 14 نقطة عن برشلونة المتصدر.

ودرب سيميوني العديد من الأندية؛ مثل راسينغ كلوب وسان لورينزو بالأرجنتين، قبل انضمامه لنادي أتلتيكو مدريد.

المصدر / وكالات
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#أتلتيكو مدريد5 #لدييغو سيموني

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