كتلة الصحفي: اعتداء السلطة على الصحفيين في نابلس "جريمة"

نددت كتلة الصحفي الفلسطيني، باعتداء أجهزة أمن السلطة على الصحفيين الفسطينيين المشاركين في التغطية الإعلامية لمسيرة احتجاجية بمدينة نابلس، مساء اليوم.

وفي بيان صحفي صادر عن كتلة الصحفي الفلسطيني، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، قالت الكتلة إنّ: اعتداء السلطة على الصحفيين في نابلس "جريمة" .

وأضافت في بيانها: "تواصل السلطة الفلسطينية مسلسل انتهاكاتها بحقّ الصحفيين الفلسطينيين الذين يخوضون كل يوم صراع الحقيقة مع الاحتلال، فلم تنطوِ بعد صفحة الهجوم الذي شنته على الصحفيَّين تامر المسحال ومحمد الأطرش، حتى تطل علينا باعتداء جديد على الصحفيين خلال تغطيتهم مسيرة سلمية وسط نابلس منددة بالاعتقال السياسي، عبر منعهم من التغطية ومصادرة أجهزتهم والهجوم السافر عليهم".

وتابعت: "إزاء هذا الانتهاك تؤكد كتلة الصحفي الفلسطيني أنّ ممارسات السلطة تجاه الصحفيين تُعدُّ جريمة وطنية وأخلاقية وإنسانية تستوجب المحاسبة، لتجاوزها كل القوانين والأعراف والحقوق التي تؤكد على حماية الصحفيين".

وطالبت كتلة الصحفي السلطة وأجهزتها الأمنية بكفّ يدها عن الصحفيين، وندعوها للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين منهم تحت ذرائع سياسية.

وناشدت الكتلة المؤسسات الحقوقية والدولية بالعمل على توثيق انتهاكات السلطة بحق الصحفيين وتجريم ممارساتها، كما نطالب الاتحاد الدولي للصحفيين والمؤسسات التي تعنى بحقوقهم بالوقوف عند مسؤولياتها، والوقوف بجانب الصحفي الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين