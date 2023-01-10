التعادل يفرض نفسه على قمة الدرجة الأولى بين الحوانين وخدمات خانيونس

غزة/ وائل الحلبي:

احتكم بيت حانون الأهلي وخدمات خانيونس للتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في قمة منافسات الجولة الـ14 من دوري الدرجة الأولى، والتي جرت بين الفريقين على ملعب الدرة "عقوبة على بيت حانون".

هذه النتيجة لم تنفع الفريقين؛ لكنها حافظت لهما على حظوظهما في المنافسة على بطاقتي الصعود للدوري الممتاز، ليبقى بيت حانون في المركز الثالث برصيد 27 نقطة متفوقا على خدمات خانيونس صاحب نفس الرصيد بفارق الأهداف والذي حل في المركز الرابع.

خدمات خانيونس تقدم عبر لاعبه سلطان أبو عبيدة (70) وتمكن إبراهيم الترامسي من تعديل النتيجة للحوانين من ركلة جزاء (75).

المصدر / فلسطين أون لاين