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خلال حفر "النفق الجديد" بأساسات الأقصى

تفاصيل اختراق الاحتلال لسور البلدة القديمة

10 يناير 2023 . الساعة 16:53 بتوقيت القدس
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قال الباحث معاذ اغبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي اخترق سور البلدة القديمة خلال حفر "النفق الجديد" الذي يمتد حتى أساسات المسجد الأقصى.

وبين اغبارية أن النفق الجديد الممتد من وادي حلوة بسلوان إلى شارع باب المغاربة، اخترق سور البلدة القديمة حتى القصور الأموية، وهو الاختراق الذي لم يكن موجودًا قبل شهر.

وأشار إلى أن العمال يواصلون الحفر بالنفق الجديد باتجاهين، الأول من عين سلوان حتى وادي حلوة بسلوان، والثاني من وادي حلوة إلى القصور الأموية.

وبيّن أن امتداد النفق الجديد يبلغ 15 مترًا تحت شارع باب المغاربة، بينما يبلغ عرض النفق نحو أربعة أمتار.

وأكد أن هناك نفقًا أثريًا قديمًا، يمتد من عين سلوان إلى أساسات المسجد الأقصى، وهو عبارة عن قنوات مائية من زمن الرومان.

وأوضح أن عمّال الاحتلال يزيلون خلال الحفريات الآثار الإسلامية، كالمحاريب والأقواس، بينما يبقون على الآثار البيزنطية والرومانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس المحتلة #البلدة القديمة #المسجد الأقصى المبارك

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