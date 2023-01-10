تعرف على قائمة برشلونة لكأس السوبر الإسباني في السعودية

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، قائمة فريقه التي ستشارك في بطولة كأس السوبر الإسبانية، المُقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية في الفترة من 11 إلى 15 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

وشهدت القائمة انضمام الثنائي الموقوف في الليغا، البولندي روبرت ليفاندوفسكي والإسباني فيران توريس، حيث لن يشمل الإيقاف وجودهما في كأس السوبر الإسبانية، بينما حضر في القائمة 24 لاعبا.

وسيحضر سيرجي روبرتو بجانب تشافي في المؤتمر الصحفي الذي سيقام على خلفية مباراة ريال بيتيس المقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الخميس، حيث سيقام غدا الأربعاء لقاء ريال مدريد أمام فالنسيا في نفس البطولة، وسيتواجه الفائزان في المباراتين بالمواجهة النهائية يوم الأحد القادم.

قائمة برشلونة الرسمية المشاركة في كأس السوبر الإسبانية

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغن، إيناكي بينيا، أرناو تيناس

خط الدفاع: هيكتور بيليرين، جول كوندي، إريك غارسيا، جوردي ألبا، بالدي، ماركوس ألونسو، أراخو، كريستينسن

خط الوسط: سيرخيو بوسكيتس، بيدري، فرينكي دي يونغ، غافي، فرانك كيسي، بابلو توري.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، رافينيا دياز، روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس، أنسو فاتي، ممفيس ديباي

المصدر / وكالات