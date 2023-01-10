تأجيل النظر في استئناف الحكم على أسرى "نفق الحرية"

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، إنّ "المحكمة المركزية في الناصرة داخل أراضي عام 1948، أجلّت قبل قليل، النظر في الاستئناف على الحكم بحق الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع"، وأعيد اعتقالهم، للرابع عشر من شباط/ فبراير القادم".

ولفتت الهيئة، إلى أنّ "الجلسة التي عقدت اليوم بحضور محاميي الهيئة خالد محاجنة ومنذر أبو أحمد، شهدت مرافعات ونقاشات مطولة، تم على إثرها التأكيد على أن القرار سيكون خلال الجلسة القادمة".

وعبّرت الهيئة عن إدانتها "للتحول الكامل "للجهاز القضائي" الإسرائيلي لأداة بيد الأجهزة العسكرية الاحتلالية الإسرائيلية".

وشدّدت على أنّ "غالبية قرارات هذه المحاكم فيها مخالفات واضحة وصريحة للقوانين الدولية والإنسانية.

جدير بالذكر، أنّ الأسرى الستة في سجن "جلبوع" الذين انتزعوا حريتهم من "جلبوع" في السادس من أيلول عام 2021، وأعيد اعتقالهم، هم: محمود عبد الله عارضة (46 عامًا) من عرابة، معتقل منذ عام 1996، محكوم مدى الحياة، ومحمد قاسم عارضة (39 عامًا) من عرابة معتقل منذ عام 2002، ومحكوم مدى الحياة، ويعقوب محمود قادري (49 عامًا) من بير الباشا معتقل منذ عام 2003، ومحكوم مدى الحياة، وأيهم نايف كممجي (35 عامًا) من كفر دان معتقل منذ عام 2006 ومحكوم مدى الحياة، وزكريا زبيدي (46 عامًا) من مخيم جنين معتقل منذ عام 2019 وما يزال موقوفا، ومناضل يعقوب انفيعات (26 عامًا) من يعبد معتقل منذ عام 2019.

المصدر / فلسطين أون لاين