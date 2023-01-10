خلال 2022م.. 359 مليون شيكل قيمة مشاريع التنمية الاجتماعية بغزة

كشف د. غازي حمد، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، أن القيمة المالية للمشاريع والخدمات التي قدمتها الوزارة للمواطنين خلال العام 2022م، بلغت 359 مليون شيكل موزعة على 328 مشروعاً.

وأوضح حمد، خلال برنامج "لقاء مع مسؤول" الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي، أن المشاريع توزعت على 400 ألف خدمة قدمتها الوزارة للمواطنين في كافة محافظات القطاع.

ووجه وكيل الوزارة، شكره إلى المؤسسات الشريكة التي بذلت معها الوزارة جهوداً مميزة لتقديم الخدمة الأفضل للمواطن، لافتاً إلى أن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع وعدوانه المتكرر أدى إلى زيادة معاناة المواطنين وفاقم حالتهم المعيشية.

وأشار إلى أن التواصل والعلاقة الإيجابية بين الوزارة في قطاع غزة والضفة الغربية أدى إلى الوصول إلى عام 2022 حافل بالمشاريع المقدمة للمواطنين.

ملخص المشاريع والخدمات

وفي ملخص المساعدات والبرامج والمشاريع للعام 2022 التي قدمتها وزارة التنمية الاجتماعية، استعرض حمد أبرز الأنشطة والخدمات التي قدمتها الوزارة، مشيراً إلى أنها توزعت على أكثر من 25 مجالاً إغاثياً.

وأوضح أن المشاريع تنوعت مجالاتها على النحو التالي: الإنشاء والترميم، مساعدات الجمعيات الشريكة، المساعدات النقدية والعينية، تشغيل بطالة، كسوة الشتاء، دعم متضرري الحرب، دعم أسر فقيرة مريضة، احتياجات منزل، توزيع لحوم، مشاريع التمكين الاقتصادي، برنامج القسائم الشرائية، برنامج التغذية المؤسساتية.

وشملت أيضاً: برنامج المساعدة النقدية للأطفال متضرري الحرب، أدوات مساندة لذوي الإعاقة، خدمات لذوي الإعاقة وأسرهم، دعم أيتام، مساعدات نقدية لأسر التوائم، مجهولي النسب، أسر المفصولين من الخدمة العمومية، شهداء عدوان 2014، مساعدات أسر شهداء الوطن، أسر شهداء وجرحى مسيرات العودة، ومتقاعدي العقود المنهية لبلوغ 60 عام فما فوق.

وبيّن أن أعلى المشاريع والخدمات التي استحقت أعلى المبالغ المالية المقدمة للمواطنين، هي مشاريع المساعدات النقدية بقيمة بلغت أكثر من 233 مليون شيكل، يليها مشاريع برنامج القسائم الشرائية بقيمة 50 مليون شيكل، ثم مشاريع الترميم التي بلغت قيمتها أكثر من 21 مليون شيكل، والمشاريع الإنشائية والتي بلغت قيمة مشاريعها نحو 14 مليون شيكل.

وفي حصاد 2022، قدمت وزارة التنمية الاجتماعية خدمات مميزة لمشاريع حماية الطفولة، أبرزها: رعاية الأطفال في المؤسسات الإيواء غير الحكومية، الاستجابة لحالات الأطفال المعرضين لكافة أشكال العنف والإيذاء، والتدخل مع حالات الأطفال محاولي الانتحار ببرنامج إدارة الحالة.

وفي الخدمات المقدمة للنساء، فقد قدمت الوزارة خدمة الاستشارات للنساء المعنفات ووفرت الحماية لهنّ في مراكز تمكين المرأة ورعايتها.

وأكد حمد أن الوزارة مستمرة في تقديم الخدمات عبر مراكز تمكين المرأة، ومؤسسة الربيع للأحداث على خلاف مع القانون، ومؤسسة بيت الأمان للنساء المعنفات، ومراكز التدريب المهني.

وأوضح حمد، أنه في خدمات رعاية أسر السجناء، قام الأخصائيين الاجتماعيين في الوزارة، بالتدخل الاجتماعي مع 632 أسرة من أسر السجناء بواقع 2,718 فرد منهم 1,380 ذكور، 1,338 إناث.

وفي نهاية المؤتمر، جدد حمد شكره إلى المؤسسات الشريكة والعاملة على تقديم الخدمات للمواطن الفلسطيني، مثمناً جهودها في دعم صموده في مواجهة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين