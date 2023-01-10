في تجدّد للأزمة.. مودع لبناني يطلق النار على بنك بصيدا

في ظاهرة أزمة المودعين اللبنانيين أطلق لبناني، اليوم الثلاثاء، النار على مدخل مصرف "بلوم بنك" في مدينة صيدا بجنوب البلاد.

وأوقفت دورية لمخابرات الجيش اللبناني مطلق النار، ويدعى محمد.ق، وهو عسكري في الجيش.

وشهد لبنان خلال الأشهر الماضية عمليات اقتحام عديدة للمصارف من قبل مودعين أموالهم فيها لم يستطيعوا استردادها، وصلت إلى حوالي 8 عمليات اقتحام في يوم واحد.

وأعلنت على إثره جمعية المصارف الإغلاق لمدة 3 أيام بسبب مخاوف أمنية، معتبرة أن "الاستمرار بسياسة اللامبالاة (من قبل الحكومة) يعني الاستمرار بسياسة اقتحام المصارف".

ويشهد لبنان منذ العام 2019 أزمة اقتصادية صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت العملة المحلية (الليرة) أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار، وبات أكثر من 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر، فيما ارتفع معدل البطالة إلى حوالي 30%، وارتفع التضخم بنسبة 100%.

المصدر / وكالات