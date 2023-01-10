مطلوب سكرتيرة للعمل في مكتب للمحاماة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن مكتب المحامي المستشار محمد عماد عليوة يعلن فيه عن حاجته الى سكرتيرة للعمل في المكتب حسب الشروط التالية:
شروط الوظيفة
- حاصلة على شهادة جامعية تخصص سكرتارية أو إدارة أو أي تخصص ذو صلة.
- خبرة في مجال العمل.
- سكان مدينة غزة
- لبقة وحسنة المظهر
طريقة التقديم
- على من تجد في نفسها ملائمة الشروط السابقة، الحضور للمكتب مع اصطحاب السيرة الذاتية والشهادة الجامعية وشهادات الخبرة
- عنوان المكتب: غزة، مفترق السرايا أبو خضرة، عمارة موسي أبو شعبان،الطابق الثالث ،شقة رقم 6
- ملاحظة: يتم استقبال الطلبات من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر يوميا حتى يوم الخميس الموافق 19/1/2023
- لمزيد من الاستفسارات من خلال الاتصال على رقم 0595255327