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مطلوب سكرتيرة للعمل في مكتب للمحاماة بمدينة غزة

10 يناير 2023 . الساعة 13:32 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن مكتب المحامي المستشار محمد عماد عليوة يعلن فيه عن حاجته الى سكرتيرة للعمل في المكتب حسب الشروط التالية:

شروط الوظيفة

- حاصلة على شهادة جامعية تخصص سكرتارية أو إدارة أو أي تخصص ذو صلة.

- خبرة في مجال العمل.

- سكان مدينة غزة

- لبقة وحسنة المظهر

طريقة التقديم

- على من تجد في نفسها ملائمة الشروط السابقة، الحضور للمكتب مع اصطحاب السيرة الذاتية والشهادة الجامعية وشهادات الخبرة

- عنوان المكتب: غزة، مفترق السرايا أبو خضرة، عمارة موسي أبو شعبان،الطابق الثالث ،شقة رقم 6

- ملاحظة: يتم استقبال الطلبات من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر يوميا حتى يوم الخميس الموافق 19/1/2023

- لمزيد من الاستفسارات من خلال الاتصال على رقم 0595255327

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