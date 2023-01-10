قاسم يستنكر إعلان الإمارات تضمين مواد عن "الهولوكوست" في المناهج التعليمية

استنكر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم إعلان سفارة دولة الإمارات في واشنطن عن تضمين بلادها مواد عن "الهولوكوست" في مناهجها التعليمية.

وعدّ قاسم في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ذلك دعمًا للرواية الإسرائيلية وأحد أشكال التطبيع الثقافي.

واستغرب اتخاذ مثل هذه الخطوات التطبيعية في ظل حكومة الاحتلال اليمينية التي تتصرف بمنطق النازية العنصري ضدّ شعبنا ومقدّساتنا وأرضنا وهويتنا العربية الفلسطينية.

وكانت السفارة الإماراتية في الولايات المتحدة قد نشرت تدوينة على تويتر، الخميس، أنه "في أعقاب اتفاقات إبراهيم التاريخية، الإمارات ستشمل الآن الهولوكوست في المناهج الدراسية للمدارس الابتدائية والثانوية"

المصدر / فلسطين أون لاين