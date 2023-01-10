فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"المالية" تعلن صرف مكافأة الثانوية العامة عن شهر يوليو

قاسم يستنكر إعلان الإمارات تضمين مواد عن "الهولوكوست" في المناهج التعليمية

مطلوب سكرتيرة للعمل في مكتب للمحاماة بمدينة غزة

محكمة الاحتلال تعقد جلسة استئناف لأسرى "نفق الحرية"

"لابيد" يُحذّر من اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة بسبب تطرّف "بن غفير"

"المالية" تعلن صرف رواتب عقود المياومة عن شهر أكتوبر 2022

قبائل البادية: تهديدات "بن غفير" لن ترهب أهلنا في النقب

بحر يستنكر عقد لقاءات تحضيرية لاجتماع "منتدى النقب" التطبيعي

مركز الإنسان يحذّر من التمدّد الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية

الركراكي يكشف حواره مع حكيمي بشأن صديقه مبابي قبل مواجهة فرنسا

قاسم يستنكر إعلان الإمارات تضمين مواد عن "الهولوكوست" في المناهج التعليمية

10 يناير 2023 . الساعة 13:20 بتوقيت القدس
...
حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

استنكر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم إعلان سفارة دولة الإمارات في واشنطن عن تضمين بلادها مواد عن "الهولوكوست" في مناهجها التعليمية.

وعدّ قاسم في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ذلك دعمًا للرواية الإسرائيلية وأحد أشكال التطبيع الثقافي.

واستغرب اتخاذ مثل هذه الخطوات التطبيعية في ظل حكومة الاحتلال اليمينية التي تتصرف بمنطق النازية العنصري ضدّ شعبنا ومقدّساتنا وأرضنا وهويتنا العربية الفلسطينية.

وكانت السفارة الإماراتية في الولايات المتحدة قد نشرت تدوينة على تويتر، الخميس، أنه "في أعقاب اتفاقات إبراهيم التاريخية، الإمارات ستشمل الآن الهولوكوست في المناهج الدراسية للمدارس الابتدائية والثانوية"

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حركة حماس #التطبيع #المناهج التعليمية #الامارات #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة