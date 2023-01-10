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بحر يستنكر عقد لقاءات تحضيرية لاجتماع "منتدى النقب" التطبيعي

10 يناير 2023 . الساعة 12:32 بتوقيت القدس
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رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر

عبّر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر عن استنكاره الشديد لعقد اللقاءات التحضرية لما يُسمى اجتماع "منتدى النقب" التطبيعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة دول عربية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد بحر في تصريح صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، أن اللقاءات التطبيعية تشكل غطاءً لسياسة الاحتلال الفاشية على حساب الشعب الفلسطيني، وتشجّع حكومة الاحتلال العنصرية على تصعيد عدوانها على الفلسطينيين والمقدّسات.

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وأوضح بحر أن الإصرار على خطيئة التطبيع مع الاحتلال يُشكل جريمة كبرى بكل المقاييس القومية والعروبية والسياسية والأخلاقية والإنسانية.

 وطالب البرلمانات العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها وتمثيل إرادة شعوبها الرافضة للتطبيع، والعمل على إصدار قوانين وتشريعات تجرم التطبيع وتنبذ المطبعين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الإمارات #التطبيع #الشعب الفلسطيني #الاحتلال الإسرائيلي

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