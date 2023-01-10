الركراكي يكشف حواره مع حكيمي بشأن صديقه مبابي قبل مواجهة فرنسا

كشف وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، عن الحوار الذي دار بينه والنجم أشرف حكيمي، قبل مواجهة "أسود الأطلس" ومنتخب فرنسا، في نصف نهائي "مونديال قطر 2022".

وأثناء حلوله ضيفا على قناة "كانال بلس" الفرنسية قال الركراكي: "أخبرت حكيمي أنه سيكون في مواجهة مباشرة مع صديقه المقرب في هذا اللقاء، وأكد لي قائلا: لا مجال للصداقة في هذه المباراة".

وأوضح أن حكيمي أكد له أنه سيبذل كل ما في وسعه للحد من خطورة كيليان مبابي، على الرغم من علاقة الصداقة القوية التي تجمعهما داخل الملعب الفرنسي وخارجه.

وأضاف الركراكي: "بالنسبة لمواجهة فرنسا، ما زلنا نشعر بالأسف.. شعرنا بأنه كان بإمكاننا الفوز في هذا اللقاء".

وتابع حديثه قائلا: "واجهتنا الكثير من المشاكل في مباراة نصف النهائي هذه، وقد اصطدمنا بالأمر الواقع في الأخير".

واختار الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاءات الركراكي كثالث أفضل مدرب للمنتخبات في العالم، خلف كل من الأرجنتيني ليونيل سكالوني، صاحب المركز الأول، والفرنسي ديديه ديشامب ثاني الترتيب.

المصدر / وكالات