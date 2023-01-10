مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون شرق سلفيت

اقتلع مستوطنون، أشجار زيتون في أراضي قرية ياسوف شرق سلفيت بالضفة الغربية، تعود ملكيتها للمواطنَيْن راجح ورضا عطياني.

وأفادت مصادر محلية، بأن الأهالي اكتشفوا، صباح اليوم الثلاثاء، اقتلاع 14 شجرة زيتون في منطقة "المحاور" جنوب شرق ياسوف، القريبة من مستوطنة "رحاليم" المقامة على أراضي المواطنين.

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ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين