وظيفة شاغرة في برنامج غزة للصحة النفسية

إعلان توظيف صادر عن جمعية برنامج غزة للصحة النفسية تعلن فيه عن وظيفة منسق مشروع Project Coordinator وفقا لما يلي :

مهام الوظيفة

- إعداد خطة تنفيذ المشروع بالتنسيق مع المشرف المباشر.

- الإشراف الإداري والفني ومتابعة تنفيذ الأنشطة.

- الإشراف على فريق المشروع المشترك في الأنشطة.

- التأكد من تنفيذ جميع أنشطة المشروع في الوقت المناسب ووفقًا لقواعد وأنظمة GCMHP.

- تخطيط وإجراء والإشراف على زيارات ميدانية منتظمة لضمان التنفيذ السليم للأنشطة على أرض الواقع.

- المراقبة والتقييم ، بما في ذلك إعداد تقارير مرحلية دورية حسب الاقتضاء.

- الحفاظ على أرشفة وتوثيق وثائق المشروع.

- إدارة الاتصالات الداخلية والخارجية المتعلقة بالمشروع.

- مراقبة المصروفات لأنشطة المشروع وفقا للمخصصات السائدة.

- تنظيم الجوانب الإدارية واللوجستية لأنشطة المشروع.

- تنفيذ أي مهام أخرى حسب طلب المشرف المباشر

مؤهلات الوظيفة

- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو التخطيط التنموي أو أي مجال آخر ذي صلة من جامعة معترف بها.

- يفضل الحصول على دبلوم عالي في إدارة المشاريع أو اللغة الإنجليزية بعد درجة البكالوريوس.

- ثلاث سنوات على الأقل من الخبرة في تنسيق المشروع مع المنظمات غير الحكومية أو المنظمات الدولية غير الحكومية.

- خبرة في تخطيط ومراقبة ومتابعة وتقييم أنشطة المشاريع المختلفة.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية (قراءة وكتابة ومحادثة). - مهارات إعداد التقارير ومهارات الكتابة الرسمية. - مهارات ممتازة في الاتصال والعمل الجماعي والتواصل مع المجتمع. - خبرة في مهارات الكمبيوتر واستخدام حزم البرامج المكتبية (MS Project ، Excel ، Access ، Word ... إلخ.)

- القدرة على العمل تحت الضغط والوفاء بالمواعيد النهائية الضيقة.

طريقة التسجيل

- على من يرغب/ترغب في التقدم للوظيفة ويتوفر لديه/ها الشروط اللازمة مراجعة وحدة الشئون الإدارية والموارد البشرية في المقر الرئيسي للجمعية -غزة/ تل الهوا – غرب دوار الدحدوح هاتف رقم: 2641513 لاستلام طلب التوظيف وتعبئته وتقديمه مصحوباً بالسيرة الذاتيةCV وصورة عن الشهادات العلمية المصدقة وشهادات الخبرة وصورة عن الهوية الشخصية وصورة شخصية ورسالة تغطية Cover Letter باللغة الانجليزية موضحاً فيها رغبته/ـا في التقدم للوظيفة .

- ينتهى التسجيل يوم الثلاثاء 17/1/2023 الساعة الواحدة ظهراً.

- سيتم النظر فقط في المرشحين المستوفين للمؤهلات المذكورة أعلاه.