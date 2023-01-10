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الأمم المتحدة: وفاة طفل أو شاب كل 4.4 ثوانٍ بالعالم في 2021

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الأمم المتحدة: وفاة طفل أو شاب كل 4.4 ثوانٍ بالعالم في 2021

10 يناير 2023 . الساعة 10:46 بتوقيت القدس
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أعلنت الأمم المتحدة أن عام 2021 شهد عالميًا وفاة طفل أو شاب كل 4.4 ثوانٍ، وحذّرت من تفاقم الوضع بحلول 2030 ما لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية.

جاء ذلك وفقا للتقرير الأخير الصادر الثلاثاء، عن مجموعة الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات المعنية بتقدير وفيات الأطفال.

ووفق التقرير، تُوفي ما يقدّر بنحو 5 ملايين طفل قبل بلوغهم سنّ الخامسة، فيما تُوفي 2.1 مليون طفل وشاب تراوح أعمارهم بين 5 - 24 عامًا في 2021.

وأشار إلى ولادة 1.9 مليون طفل ميت خلال الفترة نفسها، حيث "كان من الممكن منع العديد من هذه الوفيات عبر توفير عادل وعالي الجودة للرعاية الصحية للأمهات والمواليد الجدد والمراهقين والأطفال".

وأظهر التقرير انخفاض خطر الوفاة عبر جميع الأعمار عالميًا منذ عام 2000، وتراجع معدّل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 50 بالمائة منذ بداية القرن، وانخفاض معدلات وفيات الأطفال الأكبر سنًا والشباب بنسبة 36 بالمائة ومعدل المواليد الموتى بنسبة 35 بالمائة.

ولفت إلى وفاة طفل أو شاب كل 4.4 ثوانٍ، محذرًا من وفاة قرابة 59 مليون طفل وشاب قبل عام 2030، ونحو 16 مليون طفل بسبب الإملاص (ولادة وليد ميت)، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة لتحسين الخدمات الصحية.

المصدر / وكالات
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#الأمم المتحدة #وفيات الأطفال #احصائيات عالمية

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