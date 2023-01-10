دعوة للمشاركة بمسيرة في نابلس للمطالبة بالإفراج عن اشتية ورفاقه

دعا بيان منسوب لـ"أحرار مدينة نابلس"، للمشاركة بالمسيرة السلمية اليوم الثلاثاء؛ للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين المقاومين والمطاردين للاحتلال مصعب اشتية وعميد طبيلة وموسى عطالله، من سجون السلطة.

وأكد البيان، والذي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، أن المسيرة ستنظم في تمام الساعة الرابعة، من مساء اليوم الثلاثاء، على دوار الشهداء في مدينة نابلس.

وجاء في الدعوة: "يا أبناء شعبنا ويا درعنا الحامي ويا تاج رؤوسنا يدعوكم أحرار مدينة نابلس جبل النار وأصدقاء المقاومين والشهداء للمشاركة بالمسيرة السلمية يوم غدٍ الثلاثاء الساعة 4 مساءً على دوار الشهداء بنابلس للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين المقاومين والمطاردين للاحتلال مصعب اشتيه وعميد طبيلة وموسى عطالله".

وأهابت الدعوة بأهل المعتقلين السياسيين وأقاربهم وأصدقائهم ومحبيهم وكل الشرفاء وأبناء جنين ورام الله والخليل، وكل الأحرار من شعبنا، بالمشاركة والحشد في المسيرة.

اقرأ أيضا: القانوع: استمرار اعتقال أجهزة السلطة لمصعب اشتية سلوك غير وطني

وكانت قد أكدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية، أن عام 2022 شهد ارتفاعاً غير مسبوق في انتهاكات أجهزة أمن السلطة بحق الطلبة والأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين والمقاومين.

وأشارت اللجنة خلال التقرير السنوي لانتهاكات أجهزة السلطة في الضفة والقدس عام 2022، إلى أن وتيرة القمع وتقييد الحريات وسياسة تكميم الأفواه تواصلت، بالتزامن مع استمرار معاناة شعبنا جراء انتهاكات الاحتلال المتواصلة.

وأوضح التقرير أنه خلال عام 2022 شهدت محافظات الضفة الغربية جملة من الانتهاكات الممنهجة، التي ارتكبتها أجهزة السلطة الأمنية، وأبرزها الاعتقالات على خلفية سياسية بحتة، والتي طالت مختلف فئات شعبنا، وخاصة الأسرى المحررين.

المصدر / فلسطين أون لاين