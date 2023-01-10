الاحتلال يمنع يوسف لولو من الانضمام للأمعري

غزة/ مؤمن الكحلوت:

منعت قوات الاحتلال الصهيوني يوسف لولو لاعب فريق اتحاد خان يونس، من اللحاق بفريقه الجديد مركز شباب الأمعري أحد أندية دوري المحترفين بالضفة الغربية المحتلة.

ورفضت سلطات الاحتلال، منح اللاعب لولو تصريحًا للمرور عبر حاجز بيت حانون "إيريز" على غرار زميله خالد دادر.

وأبلغت سلطات الاحتلال مركز الأمعري، بأن اللاعب لولو عليه رفض أمني، لكن إدارة الأمعري تقدّمت بطلب جديد، وتحاول بشتى الطرق استصدار تصريح له.

وترفض قوات الاحتلال إصدار تصاريح لعدد كبير من لاعبي غزة، وذلك في إطار التضييق على الرياضيين الفلسطينيين، ومنعهم من التنقل والسفر بحرية.

ولجأت أندية الضفة الغربية للتعاقد مع لاعبين من غزة مجدّداً، بعد توقّفها لعدة سنوات، حيث غادر (5) لاعبين خلال النصف الثاني من العام الماضي.