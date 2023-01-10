الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات بالضفة والقدس

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في عدّة مناطق بالضفة الغربية.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن قوات الاحتلال شنّت حملة اعتقالات في عدّة مناطق بالضفة المحتلة عرف من بين المعتقلين: يزن ترابي من صرة غرب نابلس، ومقيم البرغوثي من بيت ريما غرب رام الله.

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كما اعتقل الاحتلال كلًا من: محمد سليم الهندي ومحسن محمد عوض، ومحمد وهيب اخليل، وعبد الله حمدي أبو ماريا، بالإضافة إلى: محمد وحيد أبو ماريا، وحمدي محمد من أبو ماريا و كريم إبراهيم أبو ماريا من بيت أمر شمال الخليل.

وفي السياق داهمت قوات الاحتلال بلدة عناتا شمال شرق القدس وشرعت بهدم منشآت قرب الجدار الفاصل، فيما اعتقلت الأشقاء الثلاثة "دجانة، محمد، ومحمود" عطون، ومحمد جاد الله، ياسر إياد جاد الله، ومحمد الأطرش.

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أيضاً اعتقل الاحتلال الشاب شرف أبو بكر عقب اقتحام منزله في بلدة يعبد بجنين، الشاب فراس حرز الله خلال اقتحامها بلدة يعبد وهو شقيق الأسير عبد الغني حرز الله.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين