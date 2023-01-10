توجه فجر اليوم الثلاثاء (43) مواطناً من أهالي الأسرى من قطاع غزة، إلى زيارة أبنائهم الأسرى في سجن "ريمون" الصهيوني.

وانطلق الأهالي عبر حافلة من أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة، باتجاه حاجز بيت حانون شمال القطاع، ومنهم سينطلقوا في رحلة شاقة في إلى سجن ريمون.

جاءت زيارة اليوم بعد استئناف زيارات أهالي أسرى قطاع، بعد توقف استمر نحو شهرين من قبل سلطات الاحتلال دون أن تبدي أسباب لذلك.



وأشارت وزارة الأسرى، أن الاحتلال يواصل حرمان 100 أسير من القطاع من الزيارة منذ نحو ستة أعوام تحت بند "قانون" عنصري أصدره الاحتلال عام 2017، ينص على منع الأسرى الذين ينتمون لمنظمات تحتجز جنودًا أسرى لديها من زيارة ذويهم.

جدير بالذكر أنّ 190 أسيرًا من قطاع غزة يقبعون في سجون الاحتلال، أقدمهم الأسير ضياء الأغا، المعتقل منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة، ويقضي حكمًا بالسجن المؤبد.









المصدر / فلسطين أون لاين