حماس: اجتماع "منتدى النقب" إصرار على خطيئة التطبيع مع الاحتلال

عبرت حركة حماس، عن رفضها لعقد اللقاءات التحضيرية لاجتماع "منتدى النقب" التطبيعي في أبو ظبي، أمس الإثنين، بمشاركة دول عربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، إن استمرار عقد اللقاءات التحضيرية لما يسمى "منتدى النقب" التطبيعي، والتي كان آخرها في دولة الإمارات بمشاركة الكيان الصهيوني و دول من المنطقة، إصرار على خطيئة التطبيع مع الاحتلال، خصوصاً "في ظل حكومة الاحتلال الفاشية العنصرية".

واعتبر قاسم في تصريح صحفي، أن اللقاء التطبيعي "يشجع حكومة الاحتلال على تصعيد عدوانها على شعبنا ومقدساتنا وأسرانا".

أعمال الاجتماع التطبيعي "منتدى النقب" انطلق الإثنين في أبوظبي، والذين يضم مسؤولين من الإمارات والبحرين ومصر والمغرب والولايات المتحدة و(إسرائيل)، لمواصلة إنشاء جسور التواصل والحوار وتعزيز التعايش السلمي في المنطقة، على حد وصف القائمين على الاجتماع التطبيعي.

المصدر / فلسطين أون لاين