"أيقونة الثورة" يشير لأبرز المتورطين باغتيال عرفات ويعد بنشر التفاصيل قريبا

كشف موقع "أيقونة الثورة" عبر قناته على التيلغرام، عن معلومات جديدة حول تورط أبرز مسؤولي السلطة وحركة فتح في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، ووعد بنشر التفاصيل كاملة حول حقيقة اغتيال أبو عمار قريباً.

وأشار تسجيل مرئي قصير بثه الموقع على قناته بالتيلغرام، الليلة إلى تورط حسين الشيخ عضو مركزية فتح ومسؤول الشؤون المدنية في السلطة، ورئيس السلطة محمود عباس في عملية الاغتيال.

وتساءل التسجيل علاقة الطبيب سعيد درس "الطريفي" وابن خاله حسين الشيخ "الطريفي" في اغتيال أبو عمار، وعن سر ادخال محمود عباس جهاز الأسنان إلى مقر رئاسة السلطة (المقاطعة) في مدينة رام الله.

وأكد "أيقونة الثورة" أن حقيقة اغتيال الرئيس ياسر عرفات التي توصلت إليها لجنة التحقيق في الاغتيال ستنشر كاملة قريبا. وقد نشر الموقع العديد من الإفادات لكبار مسؤولي السلطة وفتح حول عملية اغتيال عرفات.

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المصدر / فلسطين أون لاين