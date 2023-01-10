رئيس بلدية خان يونس يبحث مع وزير البيئة القطري تنفيذ مشاريع لدعم المناخ

التقى رئيس بلدية خان يونس ونائب رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة د. علاء الدين البطة بوزير البيئة القطري الشيخ فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني في العاصمة الدوحة، وبحث معه تنفيذ سلسلة مشاريع متعلقة بمواجهة التغيير المناخي في المنطقة.

واستعرض البطة خلال اللقاء جُملةً من المشاريع التي نفذتها بلديته، ومنها إنشاء الحدائق والمتنزهات على مساحات واسعة لتنعم الأجيال المقبلة بمستقبل بيئي سليم.

وأشار إلى اهتمام الهيئات المحلية في قطاع غزة بتنفيذ المشاريع المتعلقة بالقطاع البيئي والصحي في إطار المساعي المبذولة لمواجهة التغيير المناخي بالمنطقة.

وعبر رئيس البلدية عن شكره لدولة قطر الشقيقة وحكومتها وشعبها على دعمهم ومساندتهم للشعب الفلسطيني ومواقفهم المشرفة تجاه القضية الفلسطينية ودعم صمود شعبنا.

من جانبه أشاد الوزير القطري بجهود بلديات القطاع في تعزيز خدماتها المقدمة للمواطنين والعمل بشكل دؤوب لتوفير حياة كريمة للسكان على الرغم من تتعرض له البلديات من ضغوطات جمة جراء الظروف الراهنة.

وأكد على الموقف الثابت لدولة قطر في دعم الشعب الفلسطيني بكافة المحافل ونصرة القضية الفلسطينية وتقديم كافة أشكال الدعم، من أجل التخفيف عن كاهل قطاع غزة والشعب الفلسطيني.

ووعد الوزير القطري بدراسة مقترحات المشاريع المقدمة من بلدية خان يونس من أجل تأمين الدعم المناسب لتنفيذها.

المصدر / فلسطين أون لاين