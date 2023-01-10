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حماس تزور عائلات في بيت حانون وتدعو للحفاظ على السلم المجتمعي

10 يناير 2023 . الساعة 00:39 بتوقيت القدس
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زار وفد من قيادة حركة حماس ونوابها في المجلس التشريعي عائلات مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة، للحفاظ على النسيج الإجتماعي للمدينة بعد محاولات نشر الفتنة بين عائلاتها .

وقال عضو المجلس التشريعي مشير المصري، إن بيت حانون تعرف بمدينة الصلاح وبالوحدة والاعتصام وجل عائلاتها متصاهرة فيما بينها و متجذرة بروابط الدين و الأخوة ولن يفككها فتنة البعض الذي أراد أن يهز هذه الروابط.

وأشار المصري أن حماس تدخلت من باب المسؤولية الدينية والمجتمعية وعدم توسيع الأزمة التي أريد لها أن تعصف ببيت حانون.

من جهته أكد عضو المجلس التشريعي يوسف الشرافي أن القانون فوق الجميع، وأنه لولا العفو والصفح لما وصلنا إلى هذا اللقاء المبارك الذي ساهم في وحدة عائلات بيت حانون.

ودعا الشرافي إلى رأب الصدع ولم الشمل، "سائلاً الله أن يحفظ عائلاتنا وندعو إلى تأليف القلوب".

بدوره بين مختار عائلة المصري أن أبو حمزة فياض هو أحد أعمدة بيت حانون، وقد ساهم بجهوده وعفوه إلى وأد الفتنة في المدينة.

وتقدم المصري بالاعتذار من عائلات فياض وحمد وأبوعمشة .

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #بيت حانون

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