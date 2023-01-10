"خليجي 25".. العراق يتفوق على السعودية بثنائية نظيفة

انتصر المنتخب العراقي على نظيره السعودي بهدفين دون مقابل، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25" المقامة في مدينة البصرة العراقية.

وسجل "أسود الرافدين" هدفه الأول في الدقيقة 30 من ركلة زاوية وصلت الكرة من خلالها إلى إبراهيم بايش الذي هيأها لنفسه وسدد عن يسار الحارس نواف العقيدي.

الأمطار الغزيرة التي ملأت مياهها أرض ملعب "البصرة الدولي" أعاقت حركة الكرة وأبطأت إيقاع اللعب بشكلٍ كبير، لكن البديل أسو رستم أضاف هدفا ثانيا برأسية جميلة أمن بها فوز العراق في الدقيقة 86.

وبهذا انتزع العراق صدارة المجموعة بـ 4 نقاط متقدما على سلطنة عُمان بفارق الأهداف، بينما توقف رصيد السعودية عند 3 نقاط في المركز الثالث، ويحل اليمن رابعا بدون نقاط.

ويلتقي المنتخب العراقي في الجولة الختامية مع اليمن بحظوظ وافرة لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور القادم، في حين يواجه "الأخضر" السعودي نظيره العماني في مباراة مصيرية لكلا المنتخبين. ​​​​​​​

المصدر / الأناضول