رئيس المكتب الإعلامي الحكومي يهاتف الصحفي تامر المسحال

هاتف سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، الصحفي الفلسطيني تامر المسحال معدّ ومقدم برنامج "ما خفي أعظم" الذي تبثه قناة الجزيرة الفضائية.

وأشاد معروف خلال اتصاله الهاتفي، بالجهود الإعلامية التي يبذلها الصحفي المسحال على الصعيدين الوطني والمهني، مؤكداً أن المكتب الإعلامي الحكومي يقف إلى جانبه في مواجهة الهجمة المغرضة التي يتعرض لها.

وقال معروف: "نعتز بما قدمه الصحفي تامر المسحال، في خدمته للقضية الوطنية في محطاتها المختلفة، والتي يشهد شعبنا له في تغطيته للحروب الإسرائيلية على القطاع".

وأضاف: "الهجمة الإعلامية المفتعلة التي يتعرض لها المسحال تسعى للنيل منه ومن قناة الجزيرة الفضائية، وهي تخدم الاحتلال الإسرائيلي وأجندته التي تسعى لحرف البوصلة عن الحقائق التي قدمتها الحلقة الأخيرة من البرنامج".

وخاطب معروف، الصحفي المسحال خلال اتصاله الهاتفي، قائلاً: "هذه الهجمة تثبت نجاحك فيما قدمته في الحلقة المذكورة التي سلطت الضوء على تنامي المقاومة الفلسطينية في الضفة".

وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، أن الهدف الأساس من الهجمة المفتعلة على حلقة "خارج الحسابات"، حرف الأنظار عما تقوم به جهات فلسطينية داخلية تعمل على وأد حالة المقاومة التي لم يستطع الاحتلال وأدها.

من جهته، رحب المسحال بهذا الاتصال، شاكرا للمكتب ورئيسه موقفهم المهني ومساندتهم للإعلام الوطني الملتزم، مؤكدا على مواصلته العمل دون الالتفات لهذه المهاترات البائسة التي تسيء لأصحابها.

وأوضح المسحال أنه يتحرى الدقة والموضوعية في كل ما يقدمه، ويعتز بعمله في فضائية الجزيرة التي تحظى باحترام ومحبة غالبية الشعوب لمهنيتها وتغطيتها للقضايا التي تهم الناس.

يشار إلى أن المكتب الإعلامي الحكومي، دان في بيان صحفي له، الهجمة التي استهدفت الصحفيين تامر المسحال ومحمد الأطرش، بعد مساهمتهما في إعداد الحلقة الأخيرة من "ما خفي أعظم".

واستنكر المكتب الحملة التي تقودها جهات فلسطينية داخلية، ويقف خلفها الاحتلال من خلال "صفحات وحسابات مشبوهة"، مؤكداً أن برنامج "ما خفي أعظم" الذي يقدمه المسحال ساهم مرات كثيرة في فضح مخططات الاحتلال، وفضح اعتداءاته بحق شعبنا وأرضنا.

المصدر / فلسطين أون لاين