الصحة توضح آلية التأمين الصحي الجديدة

أصدرت دائرة الـتأمين الصحي بغزة، توضيحاً حول آلية التأمين الصحي الجديدة، والتي تشمل فئات معينة من الموظفين، وفقاً لقرارات لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة.

وقال مدير دائرة التأمين الصحي بغزة رأفت كراز لـ"الرأي": "إن الآلية الجديدة تتعلق فقط بشريحة محددة من الموظفين، باعتبار أن هناك شرائح لم تكن تستفيد من خدمات التأمين الصحي أو تدفع مبالغ ترهقها، وبالتالي ستخدمهم الآلية الجديدة.

وأضاف: "إن الآلية الجديدة تشمل أصحاب الرواتب المالية المقطوعة المتدنية، كموظفي البطالة، المخصصات المقطوعة، موظفي العشائر، بطالة الأوقاف، وليس الموظفين الرسميين".

وبين كراز أن النظام الخاص بالتأمين الصحي الصادر عن مجلس الوزراء عام 2004 ينص على أن قيمة الحد الأدنى لاستقطاع التأمين هو 5% من قيمة راتبه وبما لا يقل عن 40 شيكل شهرياً، وهذا الأمر سيشكل إرهاقا لأصحاب هذه الرواتب المتدنية.

وأكد أن هذه الآلية تأتي ضمن سلسلة التسهيلات الحكومية، حيث تم التوافق بين وزارتي الصحة والمالية على خصم أقساط شهرية بسيطة تتناسب مع الراتب وإعفاء الموظف صاحب المخصص المقطوع من باقي القيمة، على أن تتكفل وزارة المالية بتسديد المبلغ المتبقي لصندوق التأمين الصحي.

واستحضر كراز مثال: موظف على بند المقطوعة/ بطالة يتلقى راتب بقيمة 1000شيكل يتم خصم مبلغ 5 شيكل شهرياً، وتقوم وزارة المالية بتسديد 35 شيكل عنه.

وذكر أن وزارة الصحة مستمرة في سياساتها الداعمة لصمود أبناء شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين