اتحاد كرة السلة يقرر تهبيط المغازي وتحرير لاعبيه

وائل الحلبي:

قرر الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة تهبيط فريق خدمات المغازي للدرجة الأدنى، وتحرير جميع لاعبيه والسماح لهم بالانتقال لأي فريق أخر، بسبب قرار النادي بمقاطعة كافة البطولات التي يشرف عليها وينظمها اتحاد كرة السلة.

واستند اتحاد السلة في قراره للبند رقم 19 من التعميم السنوي لموسم 2022/2023، والذي ينص على التالي :" الفريق الذي يكرر عملية الانسحاب أكثر من مباراة في أي مسابقة ضمن الموسم يشطب من المسابقة وتشطب جميع نتائج مبارياته، ويغرم بمبلغ 1000 دينار ويهبط للدرجة الأدنى أو يمنع من المشاركة في نفس المسابقة للموسم القادم ان كان لا يسري عليه الهبوط.

وكان من المقرر أن يبدأ المغازي مشواره في الدوري للموسم الجديد بملاقاة شباب البريج، لكنه لم يحضر إلى اللقاء وتم تخسيره إداريا، قبل أن يكرر نفس الأمر في المباراة التي كانت مقررة له أمام خدمات رفح في الجولة الثانية حيث تم تخسيره اداريا قبل أن يصدر الاتحاد قراره بالتهبيط مستندا للمادة الـ19.

يشار إلى أن المغازي قرر مقاطعة بطولات اتحاد كرة السلة, بعدما اعتمد الاتحاد خدمات البريج بطلا لبطولة الدوري في الموسم الماضي، دون النظر لقرار المحكمة الرياضية بارتكاب الاتحاد مخالفات بفتح باب القيد والتسجيل 3 فترات بدلا من اثنتين، والذي يترتب عليه شطب كافة النتائج التي شهدت مشاركة لاعبين تم تسجيلهم في فترة القيد الثالثة.

المصدر / فلسطين أون لاين