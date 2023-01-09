رسمياً: مولر يعلن موقفه النهائي من الاعتزال الدولي

دحّض توماس مولر، مهاجم بايرن ميونيخ وألمانيا، الشائعات بشأن اعتزال دولي وشيك، قائلا الاثنين إنه "سيكون دائمًا متاحًا" للمنتخب الوطني.

قال صانع الألعاب والمهاجم "ما دمت لاعب كرة قدم محترف، سأكون دائمًا متاحًا للمنتخب الوطني إذا احتاج إلي".وتابع "متى، أين وكيف، بالطبع الامر متروك للمدرب".

أعلن مولر (33 عامًا) بعد خروج ألمانيا المخيب من دور المجموعات في نهائيات قطر للمونديال الثاني تواليًا أنه سيأخذ بعض الوقت للتفكير في مستقبله.

مباشرة بعد خروج "دي مانشافت" من النهائيات، قال من أرض الملعب "كل ما فعلته، يمكنكم التأكد أنني فعلته بحب"، مما أدى إلى تكهنات بشأن إعلان اعتزاله دوليًا.

لكن في حديثه الاثنين من معسكر بايرن ميونيخ الشتوي في قطر، قال مولر إنه كان "متأثرًا بعد المباراة" و"فكرت وناقشت (الاعتزال) مع (مدرب ألمانيا) هانزي فليك".

وأكد مولر الذي خاض 121 مباراة رسمية مع ألمانيا وتوج بكأس العالم 2014، أنه يتطلع إلى مساعدة الفريق في العودة إلى قمة كرة القدم الدولية "يجب علينا أن ننجح مرة أخرى وسنفعل ذلك".

وتابع "لا يتعلق الأمر بلاعبين معينين. المدرب لديه العديد من الخيارات - هناك العديد من اللاعبين الشباب. أنا هادئ لكنني مستعد تمامًا إذا احتاج المدرب إليّ".

بدأ مولر في خط الهجوم في مباريات ألمانيا الثلاث في قطر، لكنه لم يتمكن من إضافة الى أهدافه الـ10 في كأس العالم.

لم يتمكن الفائز بالحذاء الذهبي لمونديال 2010 (5 أهداف) من هز الشباك في كأس العالم منذ أن سجل في فوز ألمانيا التاريخي 7-1 على البرازيل المضيفة في نصف نهائي مونديال 2014.

المصدر / وكالات