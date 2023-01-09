عاجل: ضربة موجعة لريال مدريد قبل مباريات كأس السوبر في السعودية

سيغيب لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني والمدافع النمسوي دافيد ألابا عن صفوف ريال مدريد، في منافسات الكأس السوبر الاسبانية لكرة القدم التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض الاسبوع الجاري.

وقال النادي الملكي في بيان إن تشواميني مصاب في العضلة النعلية للساق اليسرى، وألابا بالاصابة ذاتها في الساق اليمنى.

لم يحدد بطل إسبانيا فترة غيابهما لكن صحيفة "أس" المدريدية أشارت الى ثلاثة أو أربعة أسابيع.

شارك اللاعبان السبت أساسيين في الهزيمة أمام فياريال (2-1) في المرحلة السادسة عشرة من الدوري، واستبدل الفرنسي بعد قرابة ساعة فيما لعب النمسوي المباراة بأكملها.

ولم يستدع المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي أي منهما الى القائمة التي ستتوجه الى الرياض.

ويلتقي ريال مدريد، بطل الدوري، مع فالنسيا وصيف الكأس في نصف النهائي الاول الاربعاء، فيما يواجه ريال بيتيس، بطل الكأس، برشلونة وصيف الدوري الخميس، على أن يقام النهائي الاحد. يستضيف ملعب الملك فهد جميع المباريات.

ستكون المرة الثالثة التي تقام الكأس السوبر في الممكلة كجزء من اتفاقية تستمر حتى العام 2029، يتقاضى على إثرها الاتحاد الاسباني 30 مليون يورو (30.1 مليون دولار) في الموسم.

أقيمت النسخة الاولى من البطولة المصغرة التي باتت تتألف من أربعة فرق بدلا من مباراة واحدة تجمع بطلي الدوري والكأس (او وصيف الدوري في حال كان بطل الكأس ذاته)، في جدة مطلع 2020 وتوج بها ريال مدريد، لكنها أقيمت في إشبيليه في العام التالي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا وكان اللقب من نصيب أتلتيك بلباو.

عادت أوائل 2022 الى السعودية وتحديدًا الى الرياض وتوج ريال مدريد بطلا بفوزه 2-صفر على بلباو في النهائي.

المصدر / وكالات