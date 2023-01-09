وقفة إسنادية بغزة مع الأسرى في سجون الاحتلال ضد سياسة "بن غفير"

غزة/ محمد الصفدي:

شارك مواطنون ومحررون وممثلون عن القوى الوطنية والاسلامية، أمس، في وقفة تضامنية وإسنادية مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وضد سياسة وإجرام وزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير تجاههم.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت لها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية صورًا لعمداء الأسرى القدامى والمحرر كريم يونس.

كما طالب المشاركون خلال الوقفة التي نظمت أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة المجتمعَ الدولي، والمؤسسات الدولية والحقوقية بالسعي الحثيث والفوري للإفراج عن الأسرى لا سيما المرضى والإداريين، وحمايتهم من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة.

وأكد ممثل لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية نشأت الوحيدي: "إن هذه الوقفة تأتي ردًّا على سياسة قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق أسرانا داخل السجون، وردًا على اقتحام المجرم بن غفير السجون".

وأضاف: "إن شعبنا الفلسطيني وأسرانا البواسل لن يرفعوا الراية البيضاء وأن تهديدات وقوانين الاحتلال العنصرية بحق أسرانا لن تثني شعبنا عن المضي في طريق الحرية والتحرير التي رسمها الشهداء والأسرى والجرحى، وأن اقتحامات المتطرفين للأقصى والسجون ستكون لعنة تطاردهم حتى يرحلوا عن بلادنا".

وطالب الوحيدي المؤسسات الدولية والإنسانية الحقوقية بالتحرك الجاد لإنقاذ حياة الأسرى المرضى والوقوف عند مسؤولياتهم تجاه أعدل القضايا الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين