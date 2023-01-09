الشؤون العامة تُنجز أكثر من 108 آلاف معاملة خلال 2022

أنجزت الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية والأمن الوطني – الشق المدني 108 آلاف و721 معاملة خلال عام 2022 المنصرم.

وأوضح تقرير صادر عن الإدارة اليوم، أن دائرتي الإشراف والمتابعة والتدقيق والرقابة المالية أتمت 4551 معاملة تنوعت بين (اعتماد مجلس إدارة، واعتماد مجالس إدارة جمعيات جديد ومعدل، والجمعيات التي تم حلها، ومتابعة اجتماع جمعية عمومية، واستلام تقارير مالية للجمعيات، والتدقيق المالي على الجمعيات المحلية، والتفتيش المالي الميداني على الجمعيات) وغيرها.

وحسب إحصائية صادرة عن الإدارة قدَّمت دائرة الخدمات والنشاطات 65 ألفًا و402 خدمة تنوعت بين (إصدار شهادات حسن السيرة والسلوك، ومخاطبات للجهات المختصة، ومخاطبات للمديريات بغرض التنسيق البيني، وتوصيات عدم الممانعة للوزارات) وغيرها، في حين قدمت دائرة الأبحاث والدراسات "141" خدمات تمثلت في (استقبال وتقديم بيانات بحثية للباحثين، وإعداد تقارير إنجاز (للإدارة).

بدورها سجلت دائرتا الجمعيات المحلية والأجنبية 826 خلال هذا العام، فيما عقدت لجان الإدارة 87 لقاءً خلال العام الماضي.

وبيّن التقرير أن قسم الاستشارات القانونية أنجز 26 ألفًا و346 خدمة تنوعت بين (تقديم الاستشارات القانونية، والمعالجة القانونية للشكاوى، ومتابعة المهام والقضايا لدى الجهات المختصة)، بينما أرشفت 11 ألفًا و268 معاملة إلكترونية وورقية.

المصدر / فلسطين أون لاين