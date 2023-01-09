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عقب فشلها في اعتقاله 

عائلة طالب في بيرزيت تتهم أمن السلطة بمحاولة اغتيال نجلها

09 يناير 2023 . الساعة 17:53 بتوقيت القدس
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اتهمت عائلة الطالب في جامعة بيرزيت قسام دلني، أمس، مخابرات أجهزة أمن السلطة بمحاولة اغتيال نجلها بعد فشلها في اعتقاله من أحد المحال التجارية في سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة. 

وقالت العائلة في بيان نشرته اليوم: "بعد رفض قسام الاعتقال دون مذكرة توقيف أو استدعاء مسبق، أطلق عناصر المخابرات الرصاص الحي صوبه، لكنه نجا وأصيب بجروح في يده عقب سقوطه".

وأضافت أن الحادثة وقعت في محل أحد أقربائه بقرية قيرة قضاء سلفيت مساء أول من أمس. 

وأوضحت أن مخابرات سلفيت كانت قد استدعته في نوفمبر الماضي واستجاب لطلبها، حيث جرى التحقيق معه حول نشاطه الطلابي في جامعة بيرزيت.

وتعتزم العائلة وفق البيان رفع دعوة قضائية ضد مخابرات سلفيت، والشخص الذي أطلق الرصاص صوب نجلها.

والطالب "دلني" يدرس في كلية الاقتصاد بجامعة بيرزيت، وكان أحد الطلبة المعتصمين في جامعة بيرزيت، وفك اعتصامه بعد تعهّد أجهزة السلطة بعدم ملاحقتهم يوم 4 يناير الجاري.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#أمن السلطة #قسام دلني

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