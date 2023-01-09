منتخب عُمان يحقق فوزا شاقا على اليمن في كأس الخليج العربي

حقق منتخب عُمان مساء اليوم الاثنين، فوزا شاقا على منتخب اليمن بثلاثة أهداف لهدفين ضمن مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية.

وارتقى المنتخب العماني لصدارة المجموعة مؤقتا برصيد 4 نقاط، بينما ودع المنتخب اليمني المنافسات مبكرا بعد تلقيه الهزيمة الثانية، ويلعب ضمن نفس المجموعة مساء اليوم العراق المستضيف مع منتخب السعودية الوصيف برصيد 3 نقاط.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل الايجابي بهدفين لمثلهما، وتقدم منتخب عُمان مبكرا وتحديدا في الدقيقة الثانية بعد أن سجل اللاعب اليمني محمد صالح المسلمي هدفا في مرماه عن طريق الخطأ، وعدل عبد الواسع المطري النتيجة لليمن من ضربة جزاء في الدقيقة الـ12.

وتقدم عمر الداحي بالنتيجة للمنتخب اليمني بعد تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ29، ولم يتأخر المنتخب العماني وعدل النتيجة عبر لاعبه أرشد العلوي في الدقيقة الـ37، وحرم نفس اللاعب منتخب بلاده من تسجيل الهدف الثالث بعد اهداره ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط.

ولم تمر سوى دقيقتين على بداية الشوط الثاني حتى سجل اللاعب عصام الصبحي الهدف الثالث لمنتخب عمان، وفي الوقت بدل الضائع حرم اللاعب محمد عبد الله الداحي منتخب اليمن من الخروج متعادلا بعد اهداره ضربة جزاء.

المصدر / فلسطين أون لاين