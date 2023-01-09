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تفاصيل الرحلة وموعد وصول باريس سان جيرمان إلى السعودية وقطر

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تفاصيل الرحلة وموعد وصول باريس سان جيرمان إلى السعودية وقطر

09 يناير 2023 . الساعة 16:50 بتوقيت القدس
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تفاصيل الرحلة وموعد وصول باريس سان جيرمان إلى السعودية وقطر

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن برنامج جولته الشتوية التقليدية في قطر، وموعد المباراة الودية التي تنتظره أمام الفريق الذي سيضم أبرز نجوم ناديَي الهلال والنصر في العاصمة السعودية الرياض.

وقال النادي الفرنسي في بيان عبر موقعه الرسمي: "سيسافر باريس سان جيرمان إلى الدوحة والرياض في 18 و19 يناير/ كانون الثاني، ستكون هذه الزيارة فرصة للباريسيين للقاء أنصارهم ومشجعيهم في قطر ومنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمشاركة في مجموعة من النشاطات سيتم تنظيمها مع شركاء النادي في قطر، مثل الخطوط الجوية القطرية و"ALL"، وقطر للسياحة، وبنك قطر الوطني وأوريدو وسبيتار".

وأضاف البيان: "سيطير اللاعبون في 17 يناير إلى الدوحة، ثم ينتقلون إلى الرياض، في المملكة العربية السعودية، للعب ضد مجموعة مختارة من أفضل اللاعبين من ناديَي الهلال والنصر السعوديين. ستُقام المباراة في ملعب الملك فهد في الرياض في 19 يناير، وسيعود النادي إلى باريس مباشرة بعد المباراة".

وزاد البيان: "سيتم بث المباراة الودية على القناة الرسمية للفريق على شبكات التواصل الاجتماعي للنادي، وعلى قنوات مجموعة بي إن سبورتس القطرية".

ويُرتقب أن تشهد هذه المواجهة صداما متجددا بين النجم الجديد لنادي النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، وذلك بعد صراع لأكثر من 15 سنة بين اللاعبين بالملاعب الأوروبية.

وأشاد بيان النادي الفرنسي بنجاح قطر في تنظيم بطولة كأس العالم 2022، في الفترة ما بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول الماضيين، والذي شهد تتويج المنتخب الأرجنتيني بلقب البطولة، بعد الفوز في المباراة النهائية أمام المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح (4-2)، في لقاء مثير انتهت نتيجته النهائية في الوقتين الرسمي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

المصدر / وكالات
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#السعودية #الهلال #قطر #باريس سان جيرمان #النصر

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