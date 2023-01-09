نماء يجتاز الأمل و 3 انتصارات في الدرجة الثالثة

غزة/وائل الحلبي:

واصل نماء انتصاراته في دوري الدرجة الأولى، بفوزه الصعب على ضيفه الأمل بهدف دون رد، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب بيت حانون، في منافسات الجولة الرابعة عشر.

نماء تمسك ببقاءه في المركز الثاني بفارق نقطتين عن أهلي غزة المتصدر، ليرتفع رصيد الفائز إلى 29 نقطة، وتوقف رصيد الأمل عند 20 نقطة ليبقى في المركز السادس.

هدف الفوز لنماء سجله فادي عساف في الدقيقة (48).

دوري الدرجة الثالثة

تمكن فلسطين من الفوز على منافسه شباب الزيتون بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فلسطين، في اطار الجولة الرابعة من دوري الدرجة الثالثة لفرع غزة والشمال، ليرفع الفائز رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني ويتجمد رصيد شباب الزيتون عند نفس الرصيد في المركز الثالث بفارق الأهداف.

سجل لفلسطين محمود الكحلوت في الدقيقة (23) ومحمود أبو زعيتر في الدقيقة (53)، ومؤمن المدهون في الدقيقة (90+6)، بينما سجل لشباب الزيتون حمزة عزام في الدقيقة (89).

ولحساب نفس المجموعة حقق الشمس فوزا ثمينا على الجزيرة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت على ملعب اليرموك، ليرفع الشمس رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع وتجمد رصيد الجزيرة عند 3 نقاط في المركز السابع والأخير.

سجل ثلاثية الشمس كلا من أديب شحيبر (23) وأحمد مقداد (78) وحكم الخالدي في الدقيقة (80).

بدوره فاز الترابط على أهلي البريج بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدرة في اطار منافسات الوسطى والجنوب، ليتقدم الترابط للمركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 8 نقاط وتجمد رصيد الخاسر عند 7 نقاط في المركز الثالث.

سجل للترابط اللاعب سامي الفجم في الدقيقة (30).













المصدر / فلسطين أون لاين