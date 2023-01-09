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رسمياً: مدرب جديد لمنتخب البرتغال

09 يناير 2023 . الساعة 16:11 بتوقيت القدس
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رسمياً: مدرب جديد لمنتخب البرتغال

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن تعيين الإسباني روبيرتو مارتينيز مدربا لمنتخب البرتغال الأول، خلفا لفرناندو سانتوس.

وكان الاتحاد البرتغالي قد أعلن انفصاله عن سانتوس عقب إقصاء البرتغال من الدور ربع النهائي لكأس العالم قطر 2022، فيما رحل مارتينيز  عن تدريب منتخب بلجيكا، عقب إقصاء الفريق البلجيكي من دور المجموعات للمونديال القطري.

ورحب الاتحاد البرتغالي، في منشور عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بتعيين مارتينيز مدربا جديدا للمنتخب الأول.

ويرتقب أن يستهل مارتينيز مشواره مع المنتخب البرتغالي في مارس/ آذار المقبل، إذ سيخوض أول مواجهة رسمية على رأس الجهاز الفني للبحارة، ضمن تصفيات بطولة كأس أمم أوروبا 2024، أمام منتخب ليختنشتاين يوم 23 مارس، ثم سيواجه لوكسمبورغ يوم 26 مارس.

وبات مارتينيز المدرب السابع للبرتغال في القرن الحادي والعشرين، بعد أنطونيو أوليفيرا (2001 إلى 2002)، وأغوستينو أوليفيرا (2002 و2010)، ولويس فيليبي سكولاري (2003 إلى 2008)، وكارلوس كيروش (2008 إلى 2010)، وباولو بينتو (2010 إلى 2014) وفرناندو سانتوس (2014 إلى 2022).

المصدر / وكالات
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#منتخب البرتغال #روبيرتو مارتينيز

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