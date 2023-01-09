مسير لمركبات الإسعاف رفضًا لمنع الاحتلال إدخال الأجهزة الطبية لغزة

نظمت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، مسير لمركبات الإسعاف رفضًا لاستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في منع إدخال الأجهزة الطبية التشخيصية إلى مستشفيات قطاع غزة.

وانطلق المسير من شارع العودة شرق محافظة شمال القطاع وصولًا لمنطقة ملكة الحدودية شرق غزة.

وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة في مؤتمر صحفي عقب انتهاء المسير، إن الاحتلال يستمره بحصاره على قطاع غزة ويحرم مرضى غزة من إدخال الأدوية ومنع مغادرتهم القطاع للعلاج في مستشفيات الضفة والقدس.

وأضاف القدرة، أنه منذ أكثر من عام يمنع الاحتلال إدخال الأجهزة الطبية والتشخصية للقطاع، مما ترتب عليها مضاعفات خطيرة للمرضى.

وأوضح أن الأجهزة التي منع إدخال الاحتلال هي أشعة تشخصية عادية وأخرى متحركة وقسطرة داخلية بالإضافة للعديد من قطع الغيار للأجهزة المتعطلة، مشيرا إلى وجود 350 جهاز متعطل داخل مستشفيات غزة وباتت خارج الخدمة.

المصدر / فلسطين أون لاين