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الأسرى والمحررون: استئناف برنامج زيارات أهالي أسرى غزة بعد توقُّف لنحو شهرين

09 يناير 2023 . الساعة 14:04 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الأسرى والمحررين بغزة إنه سيتم استئناف زيارات أهالي أسرى قطاع غزة يوم غدٍ الثلاثاء 2023/1/10 بعد توقُّفٍ استمر لنحو شهرين من قِبل الاحتلال دون إبداء الأسباب. 

وأكدت الوزارة أنّ استئناف الزيارة سيكون للأسرى المسموح لهم بالزيارة، فيما يستمر الاحتلال في منع نحو 100 أسير من قطاع غزة من الزيارة منذ نحو ستة أعوام تحت بند قانون جديد أصدره الاحتلال عام 2017، والذي ينص على منع الأسرى الذين ينتمون لمنظمات تحتجز جنودًا أسرى لديها من زيارة ذويهم.

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وأوضحت الوزارة أنها ستستأنف برنامج "مؤازرة" الخاص بزيارة أهالي الأسرى حيث سيرافق وفد الوزارة الأهالي لحظة انطلاقهم من أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#أهالي الأسرى #سجون الاحتلال #وزارة الأسرى #برنامج زيارات

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