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"الإنسان": استمرار الاحتلال في التضييق على القطاع الصحي يزيد من معاناة المرضى

09 يناير 2023 . الساعة 12:09 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أكد مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق_ غزة أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي منع دخول الأجهزة الطبية والتشخيصية وقطع الغيار اللازمة لإصلاح الأجهزة إلى قطاع غزة يزيد من معاناة المرضى، مشدداً على أن هذه الممارسات تمثل انتهاك لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة وإمعان في حصارهم للعام السادس عشر على التوالي.

وأوضح في بيان صحفي اليوم، الإثنين، أن إعلان وزارة الصحة عن عجز في الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة والأدوية، وتعطل ما يقارب من 350 جهاز داخل مستشفيات القطاع وخروجها من الخدمة، يُدخل القطاع في كارثة إنسانية وعجز في توفير المتطلبات الأساسية للمرضى.

وبين أن الاستمرار في منع الكثير من التحويلات العلاجية يهدد القطاع الصحي في قطاع غزة ويعرض حياة كثير من المرضى للخطر خاصة المصابين بأمراض السرطان والرئة والأورام والفشل الكلوي، وغيرها من الأمراض.

وحمل المركز الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة كافة العواقب التي تحدث للقطاع جراء استمرار احتجازه للأجهزة الطبية التشخيصية، ومنع دخول الأدوية والمعدات الطبية التي تلزم، وضرورة إلزامه بالإجراءات الملقاة على عاتقه وفق القانون بتحمل مسؤولياته الاخلاقية والقانونية كونه المشرف على معابر القطاع.

وحذر من تدهور الوضع الصحي داخل القطاع ومضاعفة معاناة الفلسطينيين، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في إجراءاته العنصرية، مطالبًا منظمة الصحة العالمية بضرورة التدخل العاجل وإرسال ما يلزم من معدات ومستلزمات طبية لمواجهة الكارثة الإنسانية والصحية التي تعصف بالقطاع، والضغط على الاحتلال للسماح بإدخال الأجهزة التشخيصية والأدوات والمعدات الطبية، ورفع الحصار عن القطاع، خاصة الجانب الصحي لإنقاذه من الكارثة الإنسانية التي قد تحدث في حال استمر الوضع على حاله.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حصار غزة #المرضى #مركز الانسان #الاجهزة الطبية

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