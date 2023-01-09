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الاحتلال يحظر رفع العلم الفلسطيني بالداخل

09 يناير 2023 . الساعة 11:35 بتوقيت القدس
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استقبال الأسير المحرر كريم يونس

أصدر ما يسمى "مفتش عام الشرطة" لدى الاحتلال الإسرائيلي "كوابي شفتاي"، تعليمات بضرورة البدء بتطبيق قرار حظر رفع العلم الفلسطيني في الداخل الفلسطيني المحتل منذ عام 1948م.

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وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن ما يسمى "وزير الأمن القومي" "ايتمار بن غفير" طلب من "شفتاي" البدء بتطبيق قرار حظر رفع العلم الفلسطيني، وذلك بعد رفع الأعلام في حفل استقبال الأسير المحرر كريم يونس في منطقة وادي عارة قبل أيام.

 ومنذ العام 2014 تقوم قوات الاحتلال بتطبيق هذا القرار فقط في حالات وجود اعتقاد كبير بأن التظاهرات ستتسبب بالأضرار بالسلامة العامة.

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وفي سياق متصل، التقى "بن غفير" مع "شفتاي"، للاطلاع على سبب عجز قوات الاحتلال عن منع مظاهر الفرح عند الإفراج عن الأسير يونس، حيث قدم "شفتاي" عدة تفسيرات لم تلق استحساناً من "بن غفير" ومنها أن الحفل أقيم في حي خاص وليس في شارع عام.

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 وشدد "بن غفير" أمام "شفتاي" على ضرورة الاستعداد لمنع أي مظاهر احتفالية خلال الافراج عن ابن عم الأسير يونس بعد أيام.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#العلم الفلسطيني #ايتمار بن غفير #الأسير المحرر كريم يونس

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