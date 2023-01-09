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القانوع: استمرار اعتقال أجهزة السلطة لمصعب اشتية سلوك غير وطني

09 يناير 2023 . الساعة 10:57 بتوقيت القدس
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عبد اللطيف القانوع

أكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أنّ استمرار اعتقال أجهزة السلطة في الضفة المحتلة للمطارد مصعب اشتية سلوك غير وطني يلتقي مع أهداف الاحتلال في ملاحقة المقاومين ومحاولات استئصال المقاومة.

وأوضح في تصريح صحفي أنّ هذا العمل المدان شعبيًّا ووطنيًّا يستمر في الوقت الذي يتصاعد فيه تطرف وإجرام حكومة الاحتلال واستهدافها للأقصى والأسرى، وأنّ أجهزة أمن السلطة تتماهى مع الاحتلال في استمرار اعتقال عشرات المقاومين.

وقال القانوع:" إنّ استمرار التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال المتطرفة التي تعلن الحرب على شعبنا وصمة عار على جبين السلطة وهو ما يتطلب التوقف عنه فورًا وعدم تقديم خدمات أمنية على حساب تضحيات شعبنا".

ودعا أجهزة السلطة للإفراج الفوري والسريع عن المعتقلين من سجونها وإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية لمواجهة تطرف حكومة الاحتلال وإجرامها بحق شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#السلطة الفلسطينية #حركة حماس #اعتقال سياسي #الضفة الغربية

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