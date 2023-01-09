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السلطة تواصل قمع الحريات بالضفة وتختطف ناشطًا من الخليل

09 يناير 2023 . الساعة 10:43 بتوقيت القدس
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أجهزة السلطة بالضفة الغربية (أرشيف)

تتواصل انتهاكات أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، اليوم الاثنين، بحق النشطاء والأسرى المحررين والرموز الوطنية، على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية، فقد اعتقلت فجر اليوم ناشطًا من الخليل.

وبحسب مصادر محلية فإن أجهزة السلطة في الخليل اختطفت الناشط مرشد شوامرة، وذلك بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وفي سياق متصل، استدعت مخابرات السلطة في رام الله الشيخ شادي فليان للمقابلة، علماً أنها تواصل اعتقال شقيقه باسل فليان لليوم الـ28 على التوالي، رغم قرار المحكمة بالإفراج عنه.

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وحاولت مخابرات السلطة في رام الله الليلة الماضية اختطاف الطالب في جامعة بيرزيت قسام دلني من قرية قيرة قضاء سلفيت، وهو أحد الطلبة الذين كانوا معتصمين في جامعة بيرزيت، وفك اعتصامه بعد تعهد أجهزة السلطة بعدم ملاحقتهم، إلا أنها لاحقته وحاولت اعتقاله، بل؛ وأطلقت النار عليه.

بدورها، مددت النيابة العامة في نابلس توقيف الناشط السياسي مزيد سقف الحيط، وذلك لمدة 48 ساعة، فيما اعتقل وقائي السلطة في طولكرم الشاب عز العسس من مخيم نور شمس بعد اقتحام منزله بطريقة وحشية.

كما تواصل أجهزة السلطة في الخليل اعتقال الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين عيسى عصافرة، وذلك لليوم السادس على التوالي.

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من جانبه، أدان مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار سياسة الاعتقال والتعذيب واختطاف الأسرى المحررين والنشطاء وطلبة الجامعات التي تمارسها أجهزة السلطة بالضفة، والتي امتدّت لتطال بعض المواطنين على خلفية آرائهم وتوجّهاتهم السياسية في بلدة برقين غرب مدينة جنين.

ورصد نشطاء وجود نحو 60 معتقلاً سياسياً في سجون السلطة بالضفة الغربية، معظمهم من نابلس والخليل وبيت لحم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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