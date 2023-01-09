مطلوب سائق شاحنة للعمل في شركة تجارية بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة الحويحي إخوان - غزة تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بالشركة بمسمى ( سائق شاحنة ) .
شروط التسجيل :
1- حاصل على رخصة قيادة مركبة تجارية محمولة حمولة.
2- خبرة لا تقل عن سنتين في قيادة المركبات التجارية .
3- مهارات عالية في الاتصال والتواصل مع فريق العمل .
4- أن يكون المتقدم لا يعمل بأي وظيفة أخرى .
5- القدرة على تحمل ضغط العمل .
6- أن لا يزيد العمر عن 30 سنة
طريقة التسجيل :
- للتسجيل للوظيفة من خلال التواصل وارسال السيرة الذاتية من خلال واتس اب رقم
00972952292999
- أو من خلال زيارة مقر الشركة من الساعة 9 صباحاً وحتى 12 ظهراً على العناوين التالية:
1- النصيرات - شارع صلاح الدين الأيوبي .
2- خانيونس - دوار بني سهيلا - مبنى الغرفة التجارية.
3- دير البلح - الشارع الرئيسي - برج الزمالك .