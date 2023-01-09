مطلوب سائق شاحنة للعمل في شركة تجارية بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة الحويحي إخوان - غزة تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بالشركة بمسمى ( سائق شاحنة ) .

شروط التسجيل :

1- حاصل على رخصة قيادة مركبة تجارية محمولة حمولة.

2- خبرة لا تقل عن سنتين في قيادة المركبات التجارية .

3- مهارات عالية في الاتصال والتواصل مع فريق العمل .

4- أن يكون المتقدم لا يعمل بأي وظيفة أخرى .

5- القدرة على تحمل ضغط العمل .

6- أن لا يزيد العمر عن 30 سنة

طريقة التسجيل :

- للتسجيل للوظيفة من خلال التواصل وارسال السيرة الذاتية من خلال واتس اب رقم

00972952292999

- أو من خلال زيارة مقر الشركة من الساعة 9 صباحاً وحتى 12 ظهراً على العناوين التالية:

1- النصيرات - شارع صلاح الدين الأيوبي .

2- خانيونس - دوار بني سهيلا - مبنى الغرفة التجارية.

3- دير البلح - الشارع الرئيسي - برج الزمالك .