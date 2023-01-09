الطقس: حالة من عدم استقرار جوي وانخفاض على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر فلسطين، اليوم الاثنين، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء؛ يكون الجو غائما جزئيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء فيكون الجو غائما جزئيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويحتمل سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشرقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤيا الافقية.

المصدر / فلسطين أون لاين