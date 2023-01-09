سماعات رخيصة لهواتف "آيفون" بدلاً من "إيربودز".. هذا سعرها المتوقع!

تداولت العديد من وسائل الإعلام الأميركية والغربية معلومات مفادها بأن شركة "أبل" تعتزم طرح سماعات أذن جديدة منخفضة التكلفة ورخيصة الثمن من أجل منافسة السماعات البديلة التي تغزو الأسواق والتي باتت تؤثر على مبيعات سماعات "إيربودز" التي تنتجها شركة "أبل".

وقال تقرير نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية إن السماعات الرخيصة ستحمل اسم (AirPods Lite)، وستتميز بأنها ستكون رخيصة الثمن، وتهدف لتحدي المنافسين الذين يطرحون سماعات رخيصة الثمن في الأسواق.

ونقلت الصحيفة عن مصادر صناعية قولها إن شركة آبل قد تطور إصداراً جديداً أرخص من سماعات الأذن اللاسلكية الخاصة بها والتي ستساعدها على تحدي المنافسين.

وترددت شائعات بأن عملاق التكنولوجيا يعمل على منتج يسمى (AirPods Lite) وسط مخاوف من حدوث انخفاض في الطلب على الجيل الثالث من (AirPods) في عام 2023.

ولا توجد الكثير من التفاصيل حول السماعات المرتقبة، فيما لم تعلق الشركة على هذه المعلومات، ولكن من المتوقع أن يكون سعر سماعات الأذن الأرخص أقل من 129 دولاراً أميركياً، أي أنها ستكون أرخص من سعر سماعات الجيل الثاني من "إيربودز" حالياً، بحسب المعلومات المتداولة حتى الآن.

وأثبتت هذه التقنية أنها تحظى بشعبية كبيرة بين مستخدمي هواتف "آيفون" وأجهزة "أبل" لكنها ليست رخيصة، ومع عدم وجود ما يشير إلى موعد للجيل الرابع "إيربودز" هذا العام، فهناك فجوة أمام الشركة لإطلاق منتج جديد محتمل.

وقال المحلل جيف بو، من شركة "هايتونغ إنتل تيك ريسيرش"، في مذكرة تسربت لوسائل الإعلام أن الهدف من سماعات "إيربودز لايت" الجديدة هو التنافس مع سماعات أذن لاسلكية أرخص.

وقال إن مصادر في الصناعة أبلغته أن شحنات (AirPods) من المتوقع أن تنخفض من 73 مليون وحدة في 2022 إلى 63 مليون هذا العام. وتم إلقاء اللوم في ذلك على قلة الطلب على الجيل الثالث من "إيربودز"، والذي سيكون في وقت لاحق من هذا العام عمره عامين، إلى جانب حقيقة أن هناك اقتراحاً بأن "أبل" لن تطرح إصداراً جديداً في عام 2023.

وتقول "ديلي ميل" إنه إذا كانت شائعة (AirPods Lite) صحيحة، فلا توجد تفاصيل حول موعد إطلاقها من قبل عملاق التكنولوجيا، كما لا توجد أيضاً معلومات حول الشكل الذي ستبدو عليه سماعات الأذن أو الميزات التي ستتمتع بها حتى الآن، لكن من شبه المؤكد أنها لن تحتوي على ميزة "إلغاء نشط للضوضاء" لأن هذا مخصص لطراز (AirPod Pro) المتطور.

وتبلغ تكلفة "إيربودز 3" 169 دولاراً أميركياً، بينما تبلغ تكلفة الجيل الثاني 129 دولاراً، بينما تبلغ تكلفة "إيربودز برو" 249 دولاراً.

وعلى عكس "إيربودز" القياسية العادية، يأتي طراز "برو" الجديد الذي تم إطلاقه العام الماضي مزوداً بأطراف أذن من السيليكون، متوفرة بأربعة أحجام، مما يعني أنها تناسب أذني المستخدم بشكل أكثر راحة وتشعره بالأمان عند الجري أو المشي. كما أنها توفر إلغاءً أفضل للضوضاء وحقيبة شحن جديدة مع شريحة (U1) من أجل البحث الدقيق.

المصدر / وكالات