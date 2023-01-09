19 بطاقة ملونة في مباراة بدوري غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

أشهر حكم مباراة الصلاح والرباط في الجولة الثانية عشر من دوري الدرجة الثانية لفرع "الوسطى والجنوب"، 19 بطاقة ملونة للفريقين.

وشهدت المباراة توتراً في الشوط الثاني، مما أجبر الحكم محمد الحسني على منح 10 بطاقات ملونة لفريق الصلاح، بينما كان نصيب الرباط 9 بطاقات ملونة، في حادثة نادرة تشهدها ملاعب غزة.

ونال لاعبي الصلاح (إياد أبو دحروج، وخالد المسلمي، ومصعب أبو ظاهر، وجابر أبو رضوان) البطاقات الصفراء، بينما تعرّض اللاعبين محمد بركة وأسامة أبو تيلخ للطرد من طرف الصلاح، الأول بالبطاقة الحمراء المباشرة، والثاني لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، بجانب مساعد المدرب صبحي مبروك، الذي حصل على بطاقة صفراء ومثلها حمراء مباشرة.

وحصل لاعبي الرباط (محمد غانم، ومحمد البحراوي، ويوسف أبو حرب، وبسام الحيلة، وأحمد يونس)، علماً أن أبو حرب الحيلة، قد تعرضا للطرد بالبطاقة الحمراء بعد حصولهما على البطاقة الصفراء الثانية.

انتهت المباراة بفوز مثير لفريق الصلاح على نظيره الرباط (4-3)، ليرفع الفائز رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني, ويبقى رصيد الخاسر 8 نقاط في المركز التاسع والأخير.